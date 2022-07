Una señora le arrebata el micrófono a Pipi Estrada en pleno directo: "¡No calla!"

Pipi ha aparecido por sorpresa frente a la caravana del 'Sálvame Sandía' y ha escuchado en directo las críticas de Eva. "Personalmente pienso que tú has venido a 'Sálvame' y has vuelto a entrar simplemente por Las Campos y para hablar mal de ellas. No das contenido, no das ningún tipo de noticias, no aportas nada a mi parecer. Lo único bueno es que vas a pagar una deuda que tienes que pagar y me alegro. Para deportes vales, pero en ‘Sálvame’ no sé qué aportas", le ha dicho.