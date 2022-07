Carmen Borrego saca la cara por Alejandra Rubio frente a Raquel Mosquera: "No hace falta perder el respeto"

Además, la hija menor de María Teresa Campos no duda en decir unas palabras a Raquel Mosquera: "El odio es una enfermedad, háztelo mirar”. Y reflexiona: “Lo único que le tengo que decir es que nunca he visto ni oído a Pedro Carrasco hablar mal de su hija , si él no lo hace creo que no lo debemos hacer ninguno”, para terminar.

Y es que la peluquera le dice a Alejandra que "tiene muy bien aprendida la lección", algo que no le gusta nada a la hija de Terelu Campos y que no se calla: "Ella siempre me intenta desacreditar, igual sé más de lo que tú piensas y por eso no me quieres dejar hablar nunca. No vayas por ahí conmigo cuando el otro día me faltaste el respeto". Algo por lo que Emma García le termina parando los pies en directo.