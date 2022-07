Chiara Ferragni se marca un Belén Esteban: “¿Estamos locos?”

Sus comienzos han sido muy, muy diferentes, pero las dos han sabido encontrar en el cariño que sus seguidores las procesaban para sacar su lado más creativo y convertir su fama en una empresa de éxito. Quizás no al mismo nivel y no es muy visual comparar el gazpacho o las patatas de la Esteban con la marca de ropa de la joven italiana que se lanzó al mundo digital con su tierno blog The Blonde Salad. Pero ya se sabe que por algo se empieza y si Chiara Ferragni ha llegado a conseguir ingresar 30 millones de euros al año y convertirse en imagen de las grandes firmas de moda internacionales, nadie nos dice que el gazpacho de nuestra copresentadora no termine sirviéndose en los mejores restaurantes del mundo. Todo es empezar.