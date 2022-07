El colaborador considera que su compañera de programa “tiene miedo de que a su padre le falten atenciones, como que tiene que cubrir Merchi y no la Pantoja”. Kiko Hernández no duda en señalar que este gesto se trata de “otro cadáver más en tu camino, Isabel, el de tu hermano. Que no eres capaz de cuidar del estado terminal de tu hermano”.