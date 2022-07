Kiko Hernández dejó la obra de teatro por problemas con un trabajador: "Me he sentido invadido y he tenido miedo"

Kiko Hernández ha dejado 'Instinto', la obra de teatro en la que trabajaba

"No se puede abusar de ningún trabajador", asegura

"No ha sido solo conmigo"

A pesar del rotundo éxito que estaba teniendo la obra de teatro de Kiko Hernández, el colaborador se has visto obligado a dejarla. En primer lugar, el tertuliano niega que el motivo haya sido la falta de asistentes al show. "La información que se da en los periódicos es totalmente falsa. “En la mayoría de las ciudades en la que hemos estado de gira hemos llenado la sala”, cuenta.

El motivo real de la cancelación de obra habría sido un grave problema de Kiko con uno de los trabajadores de la obra. "Hemos hecho catorce fechas y no sé ni cómo. Me tenía que haber ido en la segunda. Mis compañeros de reparto me decían que me marchase porque no tenía que aguantar esas cosas", explica.

"En la tercera obra abandoné, me piden que vuelva. Me mandan audios llorando que por favor vuelva. Cometo el error de volver porque hay una persona que no va a aparecer nunca más en las funciones. Hasta que llego a una localidad y veo que está esa persona sentada en la última fila. Se empieza a liar otra vez"

"Yo no como del teatro, como de 'Sálvame'. Yo hasta que no tenga una sentencia no soy nadie para decir nada de nadie. Si lo hago público, aunque me da mucha vergüenza es porque quizás, esa persona el día de mañana con un chaval de 22 años cuyo sueño sea llegar y tenga que tragarse lo que no está en los escritos. No creo que sea justo y creo que hay que denunciar cosas que no son normales para que el día de mañana haya gente que no tenga que sufrir lo que no tiene que sufrir", relata Kiko. "El trabajo es el trabajo y no se puede abusar de ningún trabajo, ni de ningún trabajador. En ningún ámbito".