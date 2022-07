Kiko Matamoros vuelve a 'Sálvame': da la cara con sus frentes abiertos y muestra su enfado

María Patiño frena en seco a Kiko Matamoros: “Te veo muy activo y me hubiese gustado verte igual en la isla”

Kiko Matamoros ha vuelto a 'Sálvame' y ha tenido enfrente a algunos de sus cuentas pendientes fuera

El colaborador se enfrenta en directo a Desireé Rodríguez y se enfada tremendamente por un supuesto comentario sobre Mariana

Kiko Matamoros ha vuelto a 'Sálvame' y ha tenido enfrente a algunos de sus cuentas pendientes fuera, que ha explicado y que incluso a destapado una posible traición al programa de Lydia Lozano en medio de su defensa a su novia Marta López Álamo.

Kiko vuelve a 'Sálvame' y termina muy enfadado

Uno de los momentos que más le han cabreado al tertuliano ha sido al hablar de lo ocurrido en Honduras y un posible comentario sobre Mariana Rodríguez. "Con las mujeres no he tenido ninguna bronca de lo que ha pasado con Mariana", ha dicho él y Lydia Lozano ha reaccionado diciendo un comentario que él habría dicho en Honduras sobre una mujer, lo que le ha enfadado tremendamente: "¿Qué he dicho yo? Que voy a demandar, estoy ya hasta las narices. Vais a demostrar que yo he dicho eso, no voy a pasar ni una, quien quiera decir algo que lo demuestre".

Kiko Matamoros responde las críticas de Laura Fa: “Tienes un problema serio con la edad”

Laura Fa ha sido una de las más críticas con él, algo que no le ha gustado nada a su vuelta: "Tienes un problema serio con la edad y deberías cuidarte porque es una costumbre muy fea que tienes". La colaboradora ha explicado que su novia ha sido la primera que ha utilizado este argumento: "En los debates decía que tienes una edad que no tienen los compañeros.

Desirée Rodríguez entre en directo para responder a Kiko Matamoros

Desirée Rodríguez ha querido entrar en directo por teléfono para explicar los comentarios sobre ella de Kiko Matamoros sobre que "era un tío". "Han sido comentarios incluso a mí a la cara, primero en el aeropuerto diciendo a todo el mundo lo que era", explica y da muchos más detalles sobre esto: "Me dijo si ya traía el DNI con el nombre de hombre o de mujer". Él lo ha negado rotundamente y asegura que lo del DNI lo dijo ella: "Mira si tienes poca vergüenza que lo dijiste tú".

María Patiño ha querido apuntar que le cuesta trabajo pensar que Kiko haya hecho este tipo de comentarios. Mientras Desy añade que lo hace no porque se lleve mal con él si no concienciar a la sociedad sobre lo que ha hecho él "es un delito". Algo que ha hecho saltar a Matamoros: "Denúnciame porque yo si te voy a denunciar, no tienes vergüenza".

Kiko Matamoros defiende a sus hijos por su escasa participación en redes sociales hablando de su padre