Lydia Lozano se harta y muestra los mensajes de la novia de Matamoros en directo: "Me dijiste que..."

Kiko Hernández , que no ha entendido muy bien los mensajes que ha leído su compañera, no ha dudado en coger su teléfono y leer en alto, de nuevo, los mensajes que se intercambian en el día de la polémica: “Me dijiste que me habían preparado ese programa , la palabra encerrona la uso yo”.

Marta visitó el plató el 23 de mayo de este año, momento en el que terminó abandonando el plató para pedir explicaciones y es que no quería hablar de otra cosa que no fuera el concurso de su pareja. Momento en el que Lydia sale para animarla al baño: “Si haces esto es cuando más van a querer ponerlo, no le des importancia porque no lo van a poner”.