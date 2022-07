Lydia Lozano se rompe y brota contra Kiko Matamoros: "Vete a la mierda, no tienes vergüenza"

“¿Sabes lo que pasa? Que con el daño que a mí me ha hecho Matamoros no tendría ni que haber hablado a su novia”, ha entonado la colaboradora antes de romperse por completo contra Matamoros: “Que hable de su concurso, le pido a la dirección que solo le pongan videos y que hable solo de la mierda de concurso que ha hecho”.

Lozano no entiende la actitud del tertuliano: “¿Me va a contar a mi Matamoros como es Sálvame? Habérselo contado a su novia, si es ‘influencer’ que se hubiera quedado en su casa”. Y le manda un mensaje muy directo: “Vete a la mierda, Matamoros. Dile a tu novia donde trabajas, como hacen todos los maridos . Cuéntaselo, que encima de hacerle un favor vienes aquí a echarme mierda contra la productora, no tienes vergüenza”.

“Tú si que te fuiste de Sálvame por tu otra mujer, yo no”, le recuerda Lydia y añade: “ ¿Qué has hecho tú con mi marido? ¿A ti que te ha hecho Charlie? ¿Tú has cuidado a Charlie como yo he cuidado a tu novia?”, concluye muy nerviosa.

María Patiño ha querido decirle que le entiende y que le han quedado dos cosas claras: "No sé quién te ha traicionado, si Kiko o Marta y que si ella lo ha pasado mal los domingos en el debate, no solo es problema de este programa". "Marta, le ha comido la cabeza de tal manera porque ella lo ha pasado tan mal...", cree Lydia y cuenta más detalles de la actitud de Marta mientras su novio ha estado en Honduras: "Un día ella no quiere que ella se toque del tema de Venezuela, ese día estaba atacada de los nervios, le pide a la productora que no toque el tema". Y afirma que el público y la propia Rosa Benito son testigo de esto.