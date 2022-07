Carlos Lozano advierte a Miriam Saavedra después de hablar de él: "Cuando te pregunten por mi, me respetas"

Miriam Saavedra habla sobre su nueva pareja y alude a Carlos Lozano

Carlos Lozano responde desde el plató y afirma que ella le llamó hace pocos meses

El presentador advierte a su expareja en directo: "Deberías contar todo lo que me dijiste con sinceridad"

Miriam Saavedra habló en ‘Socialité’ mientras pasaba el día en una piscina de olas, momento en el que tuvo la oportunidad de hablar de su ex Carlos Lozano, algo que ha hecho reaccionar al presentador en 'Sálvame'.

Miriam Saavedra habla sobre su nueva pareja y se refiere a Carlos Lozano como su 'tatara ex'

Miriam aseguraba que hay una persona en su vida: "Cuando me conoció me dijo que no iba a parar hasta que me enamorase de él". Y respondía esto cuando le preguntaban por lo que le puede parecer esto a Carlos: “Ya forma parte de mi pasado, estamos hablando de mi ‘tatara ex".

El presentador reacciona a sus palabras

“Yo no sé si esa felicidad será de verdad o de mentira, pero yo me alegro”, ha entonado Lozano al ver las imágenes de su ex: “Ya bastante daño me ha hecho, no tenemos relación".

Carlos Lozano advierte a su expareja