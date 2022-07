El tenso cara a cara entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra en directo: "¡De mí no hables!"

Miriam Saavedra y Nacho Palau se ven las caras en directo en 'Sálvame'

Miriam da más detalles sobre la conversación que mantuvo con su expareja

Carlos Lozano advierte a Miriam Saavedra después de hablar de él: "Cuando te pregunten por mi, me respetas"

Miriam Saavedra de su ex Carlos Lozano, algo que le hizo reaccionar al presentador en 'Sálvame' en la tarde de ayer y lanzarle un mensaje muy directo: "A mí me respetas". Algo que ha terminado en un cara a cara entre ellos en directo y en el programa.

El cara a cara entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra

El presentador destapaba que mantuvo una conversación con Miriam cuando ella ya tenía pareja, pero no quiso contar el contenido, algo por lo que se ha preguntado a su expareja: "Yo no tengo por qué contar esa conversación, es algo que solo él y yo sabemos, era cómo me sentía en ese momento. Mencioné a mi pareja, pero no voy a contar nada. No sé la información que les ha dado Carlos, imagino que se la ha dado porque le gusta hablar de más".

Más detalles sobre la conversación que mantuvieron

“Dice que es un caballero y no sé por qué saca ese tema. Solo dije que es una persona que forma parte de mi pasado, no sé por qué le molesta”, dice Miriam en su intervención y afirma que siempre que habla de Carlos lo hace "con cariño”. Algo que le hace reaccionar a él: “Sí, ayer se vio. Solo te digo que en la vida hay que ser sincero, decir las cosas que sientes y no mentir. No te mientas a ti misma, me he dado cuenta con el tiempo que hablar contigo es estar en la bola de la mentira. Quiero que seas feliz con tu novio y que ganes mucho dinero. Pero de mi no hables”.

“Yo no estoy hablando de ti, el que me ha mencionado largo y tendido has sido tú", dice el presentador