Carmen Alcayde abandona las instalaciones de Mediaset en albornoz tras ducharse en directo

Pero la colaboradora de 'Sálvame' no ha conseguido superar el reto y es que nadie se ha acercado hasta la puerta de Telecinco en bici, por lo que ha tenido que darse una ducha en directo . Carmen ya había avisado a la hora de pedirle ayuda a la audiencia que no se había traído ropa de repuesto y lo ha demostrado después de su chapuzón en sus historias de Instagram, donde ha enseñado a sus seguidores que ha tenido que abandonar las instalaciones de Mediaset en albornoz y con el pelo recogido en una toalla.

"Me voy a casa así desde Telecinco", comentaba la periodista mientras posaba en un espejo de la entrada de Mediaset y se tomaba la situación con humor: "Estoy diciéndole a la gente: 'Bueno, chicos, me subo spa aquí en el hotel Mediaset'. En fin, sé que lo habéis hecho para que me diera una ducha y me refrescara con este calor. Gracias".