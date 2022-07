Terelu Campos desvela el dinero que ha recibido Yulen Pereira con su exclusiva: "Ha ganado entre..."

Además, tras las palabras del ya exsuperviviente, 'Sálvame' ha conseguido hablar con su madre Arelys, a la que Sergi Ferré le ha preguntado sobre qué le han parecido sus declaraciones. El reportero también ha aprovechado para sacarle el tema sobre si hay posibilidad de ir a un reality, información que ha saltado en las últimas horas: “Me he quedado blanca, no tengo ni idea de eso. Nadie ha hablado conmigo, no tengo ni idea de lo que es”.