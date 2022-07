Carmen Borrego sentencia a Pipi Estrada: "Te has aprovechado de Terelu cuando has estado con ella y después. Y sigues haciéndolo"

El primer escalón al que se ha enfrentado ha sido el de su situación económica, "estoy pasando un momento de tensión financiera", ha asegurado, "soy un gladiador de la vida, un nómada y poco a poco lo voy solventando", ha añadido. Tras ser condenado hace 16 años a pagar a Terelu Campos 60.000 euros por revelar sus intimidades sexuales en la revista 'Interviú'. Ha reconocido que tiene que apechugar con lo que pasó, "me he convertido en el empleado del mes de Terelu" . Y "¿sabes cómo le estoy pidiendo perdón? Pagando", ha sentenciado.

Arrepentimiento. "Soy imperfecto y vivo de mis errores" , ha afirmado, "en momentos puntuales me he arrepentido de muchas cosas". Sobre lo que sí que se arrepiente es por el "escarnio público" que le produjo a su mujer Teresa cuando se publicó la portada con Terelu, "estoy convencido si no llega a aparecer esa portada a día de hoy estaría con mi primera mujer", ha apuntado.

Para Carmen Borrego era el mejor momento para quedar como un señor y ha sido todo lo contrario al hacer esa afirmación sobre la portada de la revista, "te has aprovechado de Terelu cuando has estado con ella, y después. Y sigues haciéndolo", le ha dicho muy enfadada. Y sobre que todavía tiene que pagar a su hermana, Borrego no entiende por qué no lo ha hecho antes porque desde que se le condenó ha tenido trabajo siempre.