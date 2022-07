Omar Sánchez aclara si tiene novia actualmente y Raquel Lozano reacciona

Ahora ha sido el ex de Anabel Pantoja el que ha querido aclarar si tiene pareja y lo ha hecho en su perfil de Instagram, donde ha compartido un vídeo en el que Irene Junquera le entrevista como parte de una colaboración publicitaria que hace con una marca de seguros. "Tus seguidores te preguntan si actualmente tienes novia", comenta la periodista, a lo que el exconcursante de 'Supervivientes' responde: "Esa pregunta es interesante. Actualmente no tengo novia" .

Raquel Lozano ha reaccionado a estas declaraciones de 'El Negro' dándole 'me gusta' al vídeo en el que explica que no tiene pareja actualmente y también le ha dado 'like' a otro vídeo que ha compartido Omar de otro momento de la entrevista, en el que explica que no le gusta que digan sobre él que ha estado con Anabel "por fama" y que actualmente ya está "recuperado" tras haberlo pasado "muy mal" por su separación.