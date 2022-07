Anabel Pantoja y Yulen Pereira pasan la noche juntos tras su criticado reencuentro en el plató de 'Supervivientes'

Los amigos de Anabel le prepararon una fiesta en un ático situado en la céntrica calle Alcalá de Madrid donde no faltó nada de comida : navajas, huevos rotos con jamón, una tarta para celebrar su cumpleaños y su marca de mini cruasanes favoritos. Anabel no llegó a la fiesta junto a Yulen pero sabemos que acudió más tarde.

Pillamos a la pareja salir del apartamento en el que han pasado la noche y les preguntamos sobre su reencuentro, aunque no han querido contestar a las preguntas de nuestro reportero Omar Suárez con respecto a si ha habido o no “carricoche”: “No me he acostado, estoy sin dormir. Me han dado las tantas hablando con mi familia y mis amigos”, responde Anabel. Eso sí, juntos, la noche, la han pasado.