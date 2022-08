Carmen Borrego responde a Gloria Camila tras desmentirla: "Me lo contó Ana María Aldón"

“No existe ninguna cosa a mi nombre, no me ha puesto ninguna casa. Me parece feo que saquen ese tema a relucir”, explicaba la hija del extorero y añadía: “Me parece feo que hablen de herencia de alguien que ojalá nos quede muchísimos años más y que sigue viviendo la vida. Si lo hiciese está en todo su derecho de hacer lo que le de la gana”. Algo a lo que la hija menor de Teresa Campos ha reaccionado en directo.