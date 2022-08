Raquel Lozano se sincera sobre su relación con Omar Sánchez: "No estoy conociendo a otros hombres"

“No es mi pareja, no es mi novio, nos estamos conociendo simplemente”, explica ella y dice lo que le parece que Omar dijese en el programa que solo la está conociendo a ella: “Eso es bastante importante, la verdad . Me parece que es lo normal, lo anormal es que dijese que conoce a otras cuarenta más”. Y asegura que ella tampoco está conociendo a otros hombres.

Raquel deja claro que le gusta el ex de Anabel Pantoja: “Evidentemente, si empiezas a conocer a alguien y no te gusta, dejas de conocerlo, de hablar o llamar”. Y explica lo que más le llama de él: “Tiene un corazón enorme, es una persona muy generosa y está siempre muy pendiente, no es nada pasota”.

Además, ella se sincera sobre los que dicen que todo esto es un montaje: “Es absurdo, lo he pasado fatal con esto. Tiempo al tiempo, todo se verá si la relación sigue adelante”. Y sobre si se siente traicionada: “Evidentemente, claro que sí. Es muy fácil decir que quiero salir en los medios, estoy muy a gusto con mi trabajo, aun así, me da igual, si estoy conociendo a alguien publico tengo que aceptarlo”.

El programa ha hablado con gente cercana a Raquel y con dos de sus ex sobre qué les parece todo lo que está sucediendo. Maite Galdeano ha asegurado que ella “se muere por ir a los sitios” y “que por interés te quiero Andrés". A lo que Raquel explica que ella solo quiere. Fede Rebecchi, expareja: “Que le chico con el que está saliendo salga en televisión le da más morbo”. Y ella no ha querido decir nada.

Marta Peñate: “He flipado un poco, a Raquel le ha gustado siempre la tele, pero no creo que lo haga por eso. Ella es muy enamoradiza”. “Si lo soy, me ilusiono, muy visceral y que me gusta vivir todo al cien por cien”, dice Raquel a esto. Y por último Charlie, ex de pareja: “Le gusta mucho la televisión, ojalá que se enamore y sea verdad”. De lo que no ha querido decir nada.