El tenso enfrentamiento entre Mónica Hoyos y Carmen Alcayde: "Para hacer televisión no hace falta menospreciar a nadie"

"Ahora que vas a vivir con otros animales. ¿Cómo lo llevan los otros animales que anidan en tu cabeza? ", le ha preguntado la colaboradora. "Pues dímelo tú, que tienes hijos también, todas las mamás hemos tenido piojos, además me lo contaste", ha respondido molesta Mónica. "Me molesta mucho la gente mal educada".

La tertuliana ha tratado de hacerle entender que se trataba de una broma y que estaban en un programa, algo que no ha convencido a la ex de Carlos Lozano. "Para hacer televisión no hace falta menospreciar a nadie", ha asegurado. "Si tú brillas, no te hace falta quitar el brillo a nadie":