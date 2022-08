Alejandro Nieto explica sus polémicas palabras en la final de 'Supervivientes': "Me piqué"

Al proclamarse ganador absoluto del programa y hacerse con el cheque de los 200.000 euros, Alejandro abrazó a su novia Tania y mandó un mensaje a la persona que tenía enfrente. " ¿Ves como he ganado? El que no se lo merecía, ja, ja, ja", se regodeo el andaluz.

En un principio, se pensó que estas palabras iban dirigidas a Juan Muñoz. Sin embargo, Nieto deja claro que eran para Ainhoa Cantalapiedra. "Es verdad que parezco un niño pequeño, cunado abrazo a Tania veo a Ainhoa. Unos días antes de la final, nuestros compañeros nos dejaron unos mensajes de apoyo. Ainhoa me dijo que no me merecía ganar. Después de 100 días que te digan eso...Me piqué, por eso le dije eso", explica.