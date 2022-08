‘Sálvame’ destapa la decepción de los amigos de Yulen Pereira: “Antes era humilde, ahora ya no nos saluda”

Durante la noche de trabajo, el equipo de investigación también consiguió entablar conversación con amigos del esgrimista: “Ha visto dinero ahí y hay que ser tonto para no aprovecharlo. Me extraña que esté en una relación seria, él no es un tío de novias ”, decían.

Pero no solo eso. Se sienten decepcionados por cómo ha cambiado tras su paso por televisión: “Él antes hacía música y la gente que hacía música con él ya no se junta con él. Nosotros le vimos de pasada, no vino a saludar. El mundo del famoseo es muy malo, te cambia. Él antes era muy humilde y ya no saluda como antes”.