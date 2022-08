Canales Rivera abandona 'Sálvame' durante la publicidad por un problema de salud: los motivos

Tras una pausa en publicidad, Nuria Marín ha anunciado que Canales Rivera se ha visto obligado a abandonar el plató . El torero ha acudido al servicio médico. "A mí me ha preguntado que si cuando hablaba se le escuchaba, y le he dicho que sí, claro", ha comentado preocupada Belén Rodríguez.

La presentadora ha seguido los pasos de Canales y ha ido a buscarlo al médico de Mediaset. Tras unos minutos de espera, Nuria ha conseguido hablar con él. " De repente se me han taponado los oídos , los dos, y me dolía un poco la cabeza", ha explicado. "¿Te ves capaz de volver a plató o necesitas cogerte la baja laboral?", le ha preguntado ella.

"No, no, van a intentar ahora destaponarme el otro oído con una jeringuilla, es que tengo un tapón", contaba el diestro. "Eso es porque tienes cerumen, nosotros preocupados por ti y es por que no te limpias los oídos Canales. ¿Qué vamos a hacer contigo?", se ha reído Marín.