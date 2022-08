Alba Carrillo se posiciona con Germán González: "Kiko Matamoros, 'el ofendidito', debería asimilar urgentemente su edad"

El plató de ' Sálvame ' está que arde y es que por tramas no será. Ahora, Rafa Mora está colgando de un hilo y su permanencia en el programa está siendo cuestionada tanto por parte de la audiencia como del propio equipo del programa. Kiko Matamoros es uno de los causantes de esta situación y de otras muchas otras.

La semana pasada, el plató vivió uno de sus momentos más tensos e incómodos y tras el visionado de uno de los icónicos vídeos de Germán González , Kiko Matamoros se sintió tan dolido que lanzó unos mensajes que no sentaron bien a nadie .

" ¿Y jugar con la edad de la gente qué es? , gritaba en mitad de plató el colaborador, algo que no gusto nada a las conductoras del formato, Adela González y Nuria Marín , quienes defendieron a capa y espada a Germán González.

Es ahora cuando Alba Carrillo no ha dudado en mostrarse en contra de Kiko y darle todo su apoyo a Germán: "Felicidades, sigue haciendo vídeos, haz vídeos míos". La colaboradora de 'Ya es Mediodía' está fascinada con el trabajo del redactor y dice no poder despegarse de la pantalla cada vez que escucha su voz. "Hay que abrir la mente al humor y no ser tan ofendiditos con todo".