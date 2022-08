Anabel Pantoja reacciona a la filtración de las imágenes falsas de Isabel Pantoja en la playa

Este fin de semana, José Antonio Avilés aseguraba en 'Socialité' que había conseguido una imagen en las que se podía ver a Isabel Pantoja en un chiringuito junto a unos amigos en Conil de la Frontera. Hoy, en 'Sálvame', José Antonio León ha demostrado con pruebas que en esa foto no aparecía la tonadillera, sino una mujer que se le parece por llevar gafas de sol y el pelo recogido.

Al escuchar a José Antonio León, María Patiño ha brotado en directo contra Avilés, al que ha acusado de construir "falsas pruebas". "Les pido perdón y disculpas por nuestra falta de profesionalidad, ya dudo de él desde hace tiempo, a pesar de darle oportunidades a una persona, sigue jugando con la ilusión de un equipo y eso no me la da gana", han sido las disculpas a la audiencia de la presentadora, que no podía reprimir las lágrimas.