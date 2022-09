¡Momentazo! María Patiño se convierte en peluquera y Adela sufre las consecuencias

La presentadora ha ido jugando con la temperatura del agua, mientras ha hablado con su compañera, algo que ha hecho reaccionar a Adela: " Ay, no me quemes eh. La madre que te trajo, María". "Te he echado un gel de manos" , se ha dado cuenta la periodista: "No pasa nada, lo limpia".

"Rocío Carrasco va a aclarar con documentos. Ella lo que contaba es que Rocío se aprovechaba de su salud mental para engañarle y Rocío va a traer toda la documentación y vamos a conocer la verdad de Raquel", ha explicado con más detalle Patiño, pero mientras no ha dejado de hacer alguna faena que otra a su compañera, que no ha dudado en quejarse y levantarse de su asiento: "Eres una bruja piruja, no me mojes. No veo nada, te mato". Dejando un divertido momento entra ambas.