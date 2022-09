Rocío Carrasco desvela lo que más le dolió de Raquel Mosquera: "Fue la insinuación sobre mi padre"

Rocío, además, ha afirmado que va a desmontar muchas de las cosas que ha dicho durante estos años Raquel Mosquera: “En lo que pueda demostrar con documentación claro que sí. Solamente han tenido esa versión que le ha entrado a todo el mundo y le ha tomado el pelo a todo el mundo. Esa no es Raquel Mosquera”. Y ha dejado claro por qué piensa que sus padres siempre han estado enamorados: “Es el groso de la relación, es lo que tú vives, es lo que tú sientes. Si algo soy es realista, si eso no hubiese sido así, no hubiese pasado nada”.