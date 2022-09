El fuerte encontronazo de Alonso Caparrós y José Antonio Avilés: "¡Cuidado con sacar a mi familia!"

"No creo que ninguno de los que están ahí sentados con los que tengan el papel de definir quién y quién no trabaja en ese programa, imagino que para eso hay personas cualificadas", entona la madre del nuevo colaborador y habla sobre si cree que los colaboradores tienen miedo de perder su silla: "Como se consideran esos profesionales tan solemnes, no creo que tengan miedo a eso".

Las palabras de la madre de Avilés no han gustado nada a Alonso Caparrós y así lo ha dicho: "Me ha sentado fatal, nos ha dejado a todos como que no tenemos ilusión, que no buscamos noticias fuera y no estoy nada de acuerdo. Me sienta fatal el discurso de tu madre". El nuevo colaborador le ha asegurado que siempre va a defender a su madre por encima de todo, igual que él a su familia, algo que no le ha gustado nada: "A mí no me metas en tu saco. Cuidadito con sacar a mi familia, eso es muy trapero. Tu madre ha entrado por teléfono porque le gusta la fama tanto o más que a ti".