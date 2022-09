El motivo de la enemistad de Francisco y Canales Rivera: la alternativa

Canales Rivera asegura que lleva 25 años sin tener relación con su primo, Francisco Rivera

El hijo mayor de Carmen Ordóñez no ha llamado a su primo Canales a pesar de la cogida que sufrió en la plaza de toros

Canales Rivera afirmó en televisión que existía "rivalidad" con Francisco

Francisco y Canales Rivera no tienen relación desde hace 25 años. El colaborador de 'Sálvame' así lo confirmó y es que no ha recibido una llamada de su primo a pesar de la cogida que ha sufrido recientemente. Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué motiva esta enemistad?

Canales nos contó que no todos sus primos le han llamado para ver cómo está tras la cogida que sufrió durante una corrida de toros en Ciudad Real. Le llamó Cayetano, también Kiko… pero no Francisco Rivera: "Estaría ensayando. También es verdad que era muy próximo a la Goyesca en la que él es empresario"... Él mismo nos dijo que su relación es “nula”. Los toreros no tienen relación a pesar de que, según el colaborador, sus “movidas” quedaron “solucionadas” en el pasado.

Lo que Canales y Francisco Rivera se dijeron en el pasado

Pero ¿Qué pasó? En el año 2005, Canales desacreditó a Francisco como torero en un programa de televisión: “La rivalidad siempre existe, yo quiero ser mejor que él y él mejor que yo”, decía. Sin embargo, no dudaba cuando le preguntaban si la orejas que le habían dado al diestro eran injustas: “Creo que pueden ser excesivas”.

El verdadero motivo de sus problemas

En mayo de ese mismo año se les vio por última vez en la misma plaza, ya por separado y sin hablar. La tensión era latente, nunca volvieron a coincidir y, seis años después, Canales nos explicó el verdadero motivo: “Es mejor para mí que me diese la alternativa mi primo estando allí (…) Le digo 'Francisco, tú ya estás en el camino, venía a pedirte esto y si no puede ser lo entiendo, pero tampoco me lo quites' y él me dijo ‘hombre por favor’…”