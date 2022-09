Kiko Jiménez responde al ataque de Gloria Camila: "No voy hacerte el concurso vendiéndote de víctima para dar pena”

El colaborador le recordaba que aunque le acuse de no tener escrúpulos, la que fue desleal fue Gloria: “Ella me engañó y me fue infiel”. Ahora está enamorado, le va bien y cree que su situación molesta a algunas personas. Además, les recuerda que tiene derecho a hablar de su vida y le parece un juego “sucio” su forma de actuar.

Por otro lado, apuntaba que su trabajo es colaborar en ‘Sálvame’ y comentar la actualidad que protagonizan ellos: “Si son noticia por vender sus trapos sucios, lo que no voy a hacer es venir aquí y no hablar. No voy hacerte el concurso vendiéndote de víctima para dar pena”, acusaba Kiko.

Escuchando este tipo de declaraciones de Gloria, hay cosas que Kiko no entiende, como la última llamada de su ex y el tono que utilizó con él. Se mostraba mucho más amable y, para demostrarlo, escuchábamos un extracto: “No voy a ignorar tu existencia, has sido mi pareja… que no lo has gestionado bien pero como me tenga que fijar en cómo me trata cada persona, estaría sola en el mundo”.