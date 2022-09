Lydia Lozano para los pies a Kiko Matamoros: "No me vuelvas a decir que no me entero"

Carmen, la amiga de Bernardo Pantoja, habla con el programa y apunta a Anabel Pantoja

Lydia Lozano reacciona a este testimonio y termina enfadada con Kiko Matamoros en directo

Belén Esteban se indignaba con el testimonio de una amiga de Bernardo Pantoja: "Es muy sucio"

Lydia Lozano no ha dudado en parar los pies a Kiko Matamoros en directo y es que mientras han dado su información sobre lo que ha contado Carmen, la amiga de Bernardo Pantoja, que pide dinero a Anabel Pantoja por cuidar de su padre, este le ha asegurado que no se ha enterado de nada, algo que no le ha gustado nada a ella.

El testimonio de la amiga de Bernardo Pantoja: apunta directamente a Anabel

Carmen apunta directamente a Anabel Pantoja y da la cara tras haber dicho sus primeras palabras en el programa hace unos días: "He estado siempre atenta a Bernardo, la amiga de Anabel estaba contratada por ella para su aseo personal, pero yo me he encargado de todo. Cuando se me ha demandado hay que pagar y no se ha querido". Además, explica que la colaboradora le dijo que podía ir a visitar a Bernardo como amiga, pero no como nada más, aunque no se dejan verle: "Le han borrado mi número de teléfono".

"Todo esto se hubiera evitado si hubieras cedido a la conversación que tanto te pedí. Quiero que sepas que todo lo que he hecho por papá lo he hecho de corazón. Siento que habéis abusado de mi. Me he ocupado de todo, de sus citas médicas", explica ella y también habla sobre la mujer de Bernardo: "Junco le pidió dinero a él en mi nombre para quedárselo ella, no la quiero ver ni en pintura".

Lydia Lozano para los pies a Kiko Matamoros en directo

Tras escuchar este testimonio, Lydia Lozano ha querido apuntar que esta persona no es especializada: "No es enfermera, es amiga de Bernardo y se ha prestado en estar dos horas, si se quiere quedar 24 horas es porque le sale de las narices". "No te has enterado de nada, la que estaba contratada dos horas es otra señora", ha reaccionado Kiko Matamoros, lo que no le ha gustado nada a la periodista: "No me vuelvas a decir que no me entero, el que no sabe la historia eres tú".

El tenso momento de la periodista con Rafa Mora en plató