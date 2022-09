La llamada de Gloria Camila a Kiko Jiménez: "Es la prueba de que mi exnovia es una mentirosa"

“En el reality dice que soy un ser sin escrúpulos, que la he tratado fatal… pues bien, esta llamada es de hace poco tiempo. Si tan malo he sido ¿Por qué Gloria se pone en contacto conmigo?”, se preguntaba el colaborador y acababa llamando “mentirosa” a la hija de Ortega.

En el inicio de la llamada, Kiko se muestra sorprendido, ella le dice: "Sí, es un poco extraño ya que queramos hablar" y le desvelaba el porqué: "Te llamo porque me ha pasado una cosa de la suplantación de identidad, me habían comentado que Sofía subió que le había pasado algo... Era para saber si le había suplantado cualquiera, es que me ha pasado lo mismo. Es muy fuerte digo".

"¿Y para eso me has llamado? Me he quedado alucinado", respondía Kiko y ella entendía su extrañeza: "Sabes que soy muy bipolar en se sentido. Lo mismo te odio un año y al año siguiente digo bueno, sus motivos tendría".