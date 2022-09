Terelu Campos reacciona al encuentro de Alejandra Rubio y el hijo de Pipi Estrada: “Me pareció bonito”

Alejandra Rubio y Borja, el hijo de Pipi Estrada coincidieron en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso' después de muchos años sin verse

Terelu Campos habla sobre el hijo del que fuera su pareja y del encuentro que tuvo con su hija Alejandra

Alejandra Rubio arremetía contra Pipi Estrada tras su “cerdas y borregas” en referencia a las Campos delante de su hijo

Alejandra Rubio y Borja, hijo de Pipi Estrada coincidían en el plató de 'Pesadilla en El Paraíso' y protagonizaron un divertido momento y es que el hijo del ahora concursante no tenía ni idea de que ella era la hija de Terelu Campos.

Terelu Campos reacciona al reencuentro de su hija y el hijo de Pipi Estrada

Terelu, presente en el plató de 'Sálvame' ha podido ver en directo el momento que ambos protagonizaron en plató, que terminó en un saludo cariñoso entre ellos en medio del plató, algo a lo que ella ha reaccionado: “La primera vez que le vi en la tele me quedé en shock, dije: no le hubiera reconocido nunca, me lo encuentro en cualquier sitio y no sé quién es de verdad".

“Que coincidieran me pareció bonito, me gustó. Me gustó la naturalidad de cada uno. Ellos no tienen que llevar una mochila que no les pertenece”, entona la presentadora sobre el buen rollo que mantuvieron entre ellos: "Me hizo gracia, estaba en casa sonriendo".

¿Le gustaría coincidir con Borja?