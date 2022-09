Carmen Alcayde descubre en directo en 'Sálvame' la visita de su enemigo, Dinio García: asegura que tuvo un encuentro íntimo con ella

Finalmente, Carmen Alcayde descubría que ella era la afectada. Antes de quitarse en el antifaz decía tener "pocos muertos en el armario" y jugando a elucubrar, hacía una aclaración: "Si dice que está harto de las mentiras, yo no miento, así que a lo mejor estoy harta yo de las suyas". Minutos después se quitaba el antifaz y, nada más ver a Dinio, gritaba: "¡Al que supuestamente yo vetaba! Míralo, está aquí porque es mi trabajo, si no salgo corriendo".

"Lo mío es la verdad y lo tuyo es la mentira", decía Carmen asegurando que Dinio solo cuenta "infamias" de ella: "Yo con este hombre no he tenido nunca nada en mi vida".

“He venido aquí a contar mi verdad”, decía él narrando que en aquel momento se “dejó llevar” porque tenía pareja: "Me dejé querer". Si ella dice que no ¿Por qué no se enchufa los cables?”, preguntaba aludiendo a un PoliDeluxe y Carmen lo tenía claro: “Porque no soy un personaje, soy periodista”.