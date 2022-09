Marta López Álamo desfila para Hannibal Laguna ante la ausencia de Kiko Matamoros: el motivo

Kiko Matamoros no ha acudido al desfile de Hannibal Laguna a pesar de que su pareja, Marta López Álamo, desfilaba para el diseñador en la Madrid Fashion Week. El motivo está claro para ambos: "Sabe que no me beneficia en el trabajo", explicaba Marta; "sería perjudicial", apuntaba el colaborador de 'Sálvame'.