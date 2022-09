Jorge Javier Vázquez lee la primera página de su nuevo libro entre lágrimas: "Comencé a escribir el día que falleció Mila"

Jorge Javier Vázquez ha escrito un nuevo libro: 'Antes del olvido'

El presentador de 'Sálvame' se ha planteado no publicarlo: “Si lo escribía tenía que ser con todas las consecuencias, sin paños calientes”

"He llegado a la conclusión de que mi padre y Mila, que se han conocido y se han hecho muy amigos, me las han hecho pasar muy putas este año para que me deje de tonterías", dice el presentador en su libro

Jorge Javier Vázquez vuelve a ‘Sálvame’ y lo hace con algo que anunciar: ha escrito un libro, un texto que necesitaba para desnudarse emocionalmente y que empezó a escribir, al menos mentalmente, el día en que murió Mila Ximénez. El presentador ha leído la primer página, una auténtica confesión que ha dejado a todos entre lágrimas.

Durante este tiempo fuera, Jorge se ha enfrentado a lo que ha sufrido este año. “No sabía que se podía vivir con tanto dolor”, reflexionaba el presentador que se ha sentido “muerto” a nivel emocional.

Durante este tiempo le han afectado muchas cosas como la pandemia pero, sobre todo, la muerte de Mila Ximénez a quien consideraba no solo su amiga, también su compañera de vida: “Me refugiaba en ella, me aportaba locura, consejos, cariño, amor… Es esa persona con la que siempre quieres estar”.

"A los 52 años me sentía viejo, viejo de: 'Esto se ha acabado ya, no tiene ningún sentido, tenemos que aguantar por si...", continuaba diciendo el presentador, que se preguntaba: "¿Ya qué te puede deparar la vida? ¿Para que te vas a enamorar si ya eres muy mayor?".

“Este año creo que la única manera que he tenido para salir de este pozo en el que estaba metido, en el que que no sabía que estaba tan metido, ha sido pues escribir un libro”, anunciaba el presentador. Se llamará ‘Antes del olvido’ y a Jorge le ha servido para poner “el corazón encima de la mesa”.

Ha sido un ejercicio para vaciarse y lo ha hecho de tal modo que se ha planteado no publicarlo: “Si lo escribía tenía que ser con todas las consecuencias, sin paños calientes”. Cuenta cosas que “jamás” se hubiera atrevido a contar por miedo a la repercusión y respeto a su familia pero cree que ha llegado el momento en el que se siente “preparado para todo”.

Lleva meses escribiendo desde las seis de la mañana para emocionarse, vaciarse y llorar: “Sobre todo, he vuelto a llorar”. Y, dicho esto, el presentador nos leía la primera página dejando a todos entre lágrimas.

“Este es el primer libro que no he dado a leer a mi familia antes de que se publique. Soy poco dado a compartir mis malos momentos con ella y quería sentirme libre para explicar por qué este año ha sido uno de los más convulsos de mi vida.

Hay en este libro dolor, rabia, impotencia, pero también humor y risas. Y situaciones que al recordarlas me han provocado carcajadas, en fin, la vida. Mi familia no tiene que preocuparse demasiado porque el libro acaba bien. Sigo vivo, aunque podría no haberlo estado. Vivo y con ganas de seguir viviendo que no siempre han estado ahí.

Este libro comenzó a escribirse el día que falleció Mila al menos mentalmente, creo que fue la única herramienta que me sirvió para enfrentarme a su ausencia. Ordenar en mi memoria todos los momentos posibles que había vivido con ella para que el olvido no tuviera la posibilidad de hacer acto de presencia.

Su marcha fue el detonante de otras situaciones que me empujaron a transitar estados que me sumieron en la más profunda de las tristezas. Conocí la desgana, la desesperanza, el hastío, el cansancio, pero también otros muchos sentimientos que me han ayudado a continuar disfrutando el camino.

La presencia de Mila sobrevuela todo el libro, es más, creo que el libro es sobre todo una carta de amor a Mila y nuestra especial manera de entender la vida. Mi particular homenaje a mi compañera del alma con la que sigo relacionándome de la misma manera que si no se hubiera ido aquel 23 de junio.

'Antes del olvido’ es una necesidad, la de un Jorge Javier que necesita desnudarse emocionalmente y acurrucarse en los brazos de su madre porque es uno de los lugares del mundo en los que se siente más seguro.

Pero también es una sensación, la de sentirme invencible porque he llegado a la conclusión de que mi padre y Mila, que se han conocido y se han hecho muy amigos, me las han hecho pasar muy putas este año para que me deje de tonterías y aprenda a disfrutar de una vez por todas del maravilloso espectáculo que es la vida.

Gracias a los dos.

Este tiempo he tomado muchas notas y espero que algunas le sirvan a quien lea este libro".