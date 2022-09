La dura confesión de Jorge Javier sobre su vida: "Sentía: 'esto se ha acabado ya"

Él ha querido abrirse en canal sobre lo mal que lo ha pasado este año: "Ha sido uno de los más duros de mi vida por diferentes motivos y también porque hemos atravesado una pandemia y el efecto a algunos nos ha venido mucho después, fue con el tiempo cuando me di cuenta lo que estaba suponiendo en mi vida".

Mila Ximénez es otro de los puntos que pone como cruciales para haber atravesado este mal momento: "Qué horror abandonar la adolescencia a los 52 años, ella era un punto de locura. Esa mujer en la que yo me refugiaba y me daba tanta fuerza siempre. Esa persona con la que siempre quieres estar".

El presentador ha hecho una dura confesión sobre lo que ha sentido durante este tiempo de su vida: "A los 52 años me sentía viejo, viejo de: 'Esto se ha acabado ya, no tiene ningún sentido, tenemos que aguantar por si... ¿Ya que te puede deparar la vida? ¿Para que te vas a enamorar si ya eres muy mayor?". Y es que asegura que esto "si lo siente los sientes" y por mucho que la gente te diga "no te consuela".