Lo que dijo Pipi Estrada y cabreó a Terelu Campos y Alejandra Rubio: "Cuando eres encefalograma plano..."

“Le queda mucho tiempo para comunicar porque cuando eres encefalograma plano es la muerte del comunicador, quiero decir que en la comunicación tienes que trasmitir, traspasar la pantalla, ser sincero. No puedes ser encefalograma plano”, decía Pipi Estrada aunque, cuando le preguntaban si con esa descripción se refería a Alejandra, respondía: “Alejandra todavía no comunica, puede decir cosas pero no es contar cosas, es que lleguen al espectador, a la audiencia”.

Durante el ‘Deluxe’, Terelu se refirió a las palabras del periodista, diciendo: “Quiso convertirse en no sé qué porque no sé cómo definir la palabra, por no ofender… A diferencia de esta persona, no quiero ofender, porque no existe en mi vida”. Y es que cree que con declaraciones como la de “encefalograma plano”, lo que hace es “devaluarse”.