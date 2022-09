Pipi Estrada hace frente a todas sus polémicas y a la relación con sus compañeros: "Jamás me habían hecho este vacío"

En primer lugar, Carlos Sobera le ha pedido que hiciera una valoración de su paso por el concurso: "Fui con muchísima ilusión, con ganas de vivir una historia nueva. El tiempo que he estado en la granja me ha servido para una cosa: allí no existe el precio de nada, allí existe el valor de todo", comenzaba. El presentador le preguntaba entonces por su manera de actuar en el concurso: "Los que me conocen saben que yo soy así. Yo no he ido a saco. No se puede ir a un concurso a poner la mano y salir de puntillas, eso es una estafa a la audiencia".