Carmen Borrego se enfrenta a Pipi Estrada: "Vas de víctima y Terelu no ha cobrado ni una peseta"

Pipi Estrada nos dejó algunas declaraciones antes de su paso por ‘Pesadilla en El Paraíso’. Aseguraba que su objetivo era salvar el día a día y mandaba un mensaje a Terelu Campos: “Deseo que sigas como presentadora de ‘Sálvame’, no me des el disgusto”.

Pero además, dejaba caer: “Espero que estés cobrando religiosamente. He cumplido hasta el final ¿Te llega el dinero o no? No me des disgustos que ya te los di yo a ti en su momento”.