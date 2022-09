Jorge Javier Vázquez y José Antonio Avilés chatearon en Grindr: "Parece que le gustan maduritos"

Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, José Antonio Avilés nos ha contado que ni tiene novio ni quiere tenerlo. Pero ¿Cómo le gustan los hombres? El colaborador de 'Sálvame' dudaba y el presentador desvelaba algo que desconocíamos: “Él me escribió en Grindr”.

“En Grindr me hablaste, coincidimos, yo tenía la foto de mi torso y él me escribió”, contaba el presentador de ‘Sálvame’ y Avilés lo confirmaba: “¡Pues sí!”. Jorge bromeaba diciendo que no se le veía la foto de la cara: “Parece que le gustan maduritos”.