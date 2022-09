Jorge Javier Vázquez se presenta en directo y por sorpresa en casa de Conchi, la hermana de Ortega Cano

La hermana de Conchi la llama para reñirle en directo: “Ahora me va a costar disgustarme con ella"

Jorge Javier Vázquez arrancaba ‘Sálvame’ subido a un coche en dirección a algún lugar indeterminado de Madrid. Tras una pausa publicitaria, descubríamos al presentador llamando al timbre de Conchi Ortega Cano: “¿Me invitas a un café?”, le decía.

Nada más entrar, Conchi le ha hecho sentir como en casa. Le ha dejado ver el salón y le hablaba de Ortega, a quien quiere como si fuera su hijo. También nos ha contado algo que no sabíamos y es que Conchi perdió un hijo con poco más de 20 años: “Me dejó una nena que lo adora”.

Ambos se dirigían a la cocina a tomar una infusión, pero de pronto sonaba el teléfono fijo y, aunque Jorge Javier no quería que lo cogiera, Conchi no le hacía caso y atendía la llamada. “Le están chillando”, nos transmitía el presentador y decía: “Estoy escuchando la palabra hijo de…”

Sin embargo, Conchi lo negaba y nos explicaba que era su hermana: “Me pregunta que por qué os he dejado pasar”. Ante estas críticas, Jorge defendía que Conchi no sabía nada de este “asalto”; “si yo también estoy para que me dé algo”, decía ella.

El presentador le pedía que le invitara a una manzanilla a cambio de unas pastas y Conchi se la preparaba pidiendo que apagaran el foco. Jorge Javier le preguntaba cómo está Ortega y ella replicaba: “Pues mal”.

Conchi, sorprendida: "¿Cómo te ha dado por venir aquí?"

Ya sentados a la mesa con la manzanilla del presentador, Conchi se mostraba molesta con las palabras que había dedicado a su hermano. Sin embargo, no quería entrar en detalles: “Ya no me acuerdo de nada, lo que tenéis que hacer es darle menos”.

“¿Y por qué habéis venido aquí y no habéis ido a ver a mi hermano? ¿Cómo te ha dado por venir?”, se preguntaba Conchi, pero Jorge Javier le explicaba que teme que no le abra la puerta. El presentador le prometía que solo iban a hablar de cosas bonitas, pero Conchi recibía una llamada de su hermana: “Ahora me va a costar disgustarme con ella, me ha dicho que ya soy mayorcita”.

Ante las preguntas sobre Ana María y otras cuestiones, Conchi se negaba a responder: “No quiero rollos, de verdad que no”. Eso sí, tenía algo que pedir a 'Sálvame': “Estoy harta de estas historias que van a acabar con mi hermano y conmigo”, decía y es que solo quiere que el diestro esté “tranquilo” porque es “muy buena persona”.

Antes de marcharse, Jorge le ofrecía hacerse un PoliDeluxe, le preguntaba cuánto querría cobrar pero Conchi optaba por la ironía: “Lo mismo que le estáis dando a la Carrasco”; “pues es cuestión de sentarse”, bromeaba él.

El enfado de Mari Carmen, la otra hermana de Ortega Cano

Ya de regreso en el coche, Jorge Javier llamaba a la otra hermana de Ortega, Mari Carmen. “No voy a hablar nada, yo no tengo carisma”, decía en alusión a las palabras que Jorge Javier Vázquez le había dedicado antes: “Me parece muy feo después de como ponéis a mi hermano”.