Anabel Pantoja carga contra 'Sálvame' y se niega a volver: "Me llevan los demonios"

Anabel Pantoja critica cómo se ha tratado a su madre, Merche, en 'Sálvame' durante su participación en 'Supervivientes'

María Patiño se mostraba "muy decepcionada" con las declaraciones de Anabel Pantoja

Rafa Mora, ante los ataques de Anabel: "La hemos convertido en un monstruo"

Anabel Pantoja carga contra 'Sálvame' por hacérselo pasar mal a su madre, Merche, durante su concurso en 'Supervivientes'. Tampoco entiende que hayan criticado su relación con Yulen y se niega a volver: "Me llevan los demonios, me entran ganas de aparecer allí y pegar tiros". Desde el plató, los aludidos responden...

La influencer ha sido portada de la revista ‘Lecturas’ y, además de dar por zanjada su relación con Omar Sánchez, ataca a ‘Sálvame’ con unas declaraciones que han sembrado el caos en el plató del programa.

La excolaboradora parece particularmente dolida por cómo se han sucedido las intervenciones de su madre, Merche, en ‘Sálvame’ mientras ella concursaba en ‘Supervivientes’: “En ‘Sálvame’ no se han portado bien con mi madre”.

Vio dos secuencias en las que Merche lloraba y no quiso ver más: “Entiendo que es un programa que tienen que entretener, pero es mi madre”. Además, no entendía la actitud en particular de algunos colaboradores: “He visto a compañeros a los que les ha dado igual, han tenido el pinganillo puesto y ha tirado para adelante como si no hubiese un mañana”.

“Me llevan los demonios, me entran ganas de aparecer allí y pegar tiros”, dice una muy enfadada Anabel Pantoja, que no entiende que se diera tanto espacio a su concurso: “Abrían y cerraban con Anabel y Yulen, es de locos, me he llevado una decepción”.

Anabel Pantoja no regresará a 'Sálvame'

Por eso, ni piensa en regresar: “Nadie me ha llamado para volver al programa pero tampoco me lo planteo, no me veo ahí. Tengo otros pensamientos que no tienen anda que ver con nada televisivo”.

Los colaboradores de 'Sálvame' responden

María Patiño era la primera en demostrar su enfado. La presentadora se siente “muy decepcionada” con su excompañera ya que, aunque entiende su enfado, le duelen sus argumentos “victimistas”.