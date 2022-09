Rocío Carrasco recoge el guante de José Ortega Cano: "Lo acepté en cuanto me enteré"

Tras escuchar las declaraciones de Rocío Carrasco en el programa ‘En el nombre de Rocío’, José Ortega Cano quiso tener un “cara a cara” con ella. Así se lo dijo a Kiko Matamoros en un mensaje y Rocío Carrasco ha recogido el guante, aunque no cree que este encuentro vaya a producirse…

“Lo acepté en el segundo en que me enteré que había lanzado el guante”, decía Rocío Carrasco en unas declaraciones a ‘Sálvame’. Sin embargo, dudaba: “Que lo vaya a tener no lo creo, porque al matador le falta”. “Es muy valiente para muchas cosas y cobarde para otras”, decía Rocío y añadía que no sabe ni cómo empezaría ni cómo terminaría.