Kiko Matamoros ataca a Belén Esteban: "El público ha perdido interés en Belén Esteban"

Desde que volviese de su aventura en 'Supervivientes 2022', Kiko Matamoros y su novia , la modelo Marta López Álamo , no se han separado ni un instante. Tras un verano lleno de viajes en destinos paradisíacos, la pareja ha hecho su última parada en Kenia.

Además, Kiko Matamoros y su novia hablan de su viaje a Kenia: "Ha sido espectacular ver las manadas de búfalos, de cebras, guepardos, leones... Era mi primera vez en Masái Mara. Kiko ya había estado". El colaborador de 'Sálvame' viajó en 2017, antes de su separación de Makoke. "Ahora he estado muchísimo más relajado. La de Marta es otra forma de entender la relación de pareja. En ese sentido he disfrutado mucho, y la otra vez, nada. La otra vez solo me lo pasé bien con mi hija Ana".