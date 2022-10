Ana Luque da por rota su amistad con Olga Moreno: "Ya está bien de victimizarla"

Cuando salió de 'Supervivientes', Ana Luque concedió una entrevista en la que confesó que estaba "decepcionada" con Olga Moreno, pues sentía que no la había apoyado lo suficiente durante su aventura en los Cayos Cochinos. Tras esa exclusiva, su relación con la ex de Antonio David Flores terminó de forma abrupta, sin una conversación de por medio. Aunque Ana siempre confesó que quería hablar las cosas con ella para solucionarlo todo, ya no es así, se ha hartado y ha concedido una entrevista a 'Lecturas' en la que reconoce que su amistad con Olga Moreno está rota .

En esta entrevista, Ana también ha echado la vista atrás y ha confesado que cree que han llegado a este punto porque, "en muchas ocasiones", no ha sabido defender sus intereses. "No me he puesto en mi sitio" , reconoce la de Torremolinos, que también cree que eso dio lugar a que su amistad fuera una relación desigual, en la que ella ha sentido que la han "utilizado" .

Recordando también momentos del pasado, Ana Luque ha explicado que ni Olga Moreno ni nadie de su entorno le dieron las gracias por la defensa que hizo de ella en plató tanto en las galas como en los debates de 'Supervivientes': "He tenido que ir a defenderla cuatro meses. ¡Nadie lo ve! Dejé aquí a mis niñas y mi marido y me lo he pagado todo, me he dejado mi sueldo, me he gastado lo que no está escrito [...] Yo era el espejo de ella en plató y quería que se sintiera orgullosa de mí".