El tenso momento entre María Patiño y Chelo García Cortés: "No saques lo que hablo contigo aquí"

El programa llama la atención a Chelo porque no habla y termina discutiendo con María Patiño

Ambas discuten y la colaboradora termina entre lágrimas y pidiendo perdón a María en directo

Chelo García Cortés presenta su libro y se enfrenta a Matamoros: “En el libro hablo de mi vida, no de la vida de los demás”

Chelo García Cortes ha mostrado su molestia con que se diga que no habla durante la tarde de hoy, pero no lo ha hecho con el programa, sino con María Patiño en directo, lo que ha terminado con un tenso momento entre ellas en plató.

Chelo García Cortés, señalada por no hablar durante el programa

"Cada vez es más difícil hablar aquí", ha entonado la colaboradora y Kiko Hernández ha querido recalcar que la ve más cabreada de lo normal desde que él ha vuelto. "Tiene mala h** con las mismas siempre. Hoy me has cogido en un día bueno, pero me ha molestado muchísimo, pero son los directores los que me dicen a mí que tienes que hablar porque no has hablado durante el programa, encima me haces sentir a mí mal", ha reaccionado María Patiño.

La colaboradora se enfada y lo paga con María Patiño

La colaboradora, que cree que no es cierto que no haya hablado, le ha recordado lo que ha opinado durante la tarde de 'Sálvame'. Pero María Patiño ha explicado cómo se ha sentido ante esto: “Enfadada no estoy, estoy dolida. ¿Durante media hora puede Chelo coger mi papel y que sufra y viva lo que significa estar en este puesto?, ha entonado la presentadora, pero Chelo no ha aceptado ante esto: “Estás jugando a algo que no es así. Te respeto como compañera, como amiga y como colaboradora, pero si siento que es difícil hablar te lo digo”.

La discusión entre ellas en directo

Gema López le ha recordado que el cabreo lo debe tener con dirección, algo con lo que la colaboradora ha estado de acuerdo. Chelo he ha querido pedir disculpas por llamarle “coñazo” en su tarde como presentadora. María ha afirmado que ha querido ayudarla porque lo está pasando mal, lo que ha hecho reaccionar a su compañera: “No saques lo que hablo contigo aquí”. Pero Gema López le ha explicado que esto no lo ha dicho por ninguna de sus conversaciones.

Chelo se rompe y se reconcilian en el plató