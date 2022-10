Carmen Alcayde reconstruye su vida tras separarse de su marido: "No quiero que nadie cargue ahora con mi situación emocional"

Para ella, lo más importante es la familia, sus niños pero Aránzazu le recordaba algo: “Si yo te dijera que sin ti, tu vida no existe”, le decía para que se dé cuenta de lo importante es colocarse en un primer término. Además, se mostraba muy positiva a este respecto diciendo: “Yo puedo con esto, todo va a ir bien”.

Tras la familia vienen los amigos y es que es muy importante que haya un círculo en el que apoyarse. Carmen asentía, de hecho, tiene organizada cómo será la primera semana sola en casa sin sus niños: “Tengo un comando amigas y cada una se quedará un día aunque yo me tenga que ver un día sola en la casa”.

La colaboradora colocaba los hábitos y hobbies en el siguiente puesto, pero la psicóloga le apuntaba que es necesario antes saber a dónde ir. Sin embargo, Carmen ya lo tiene pensado: “Quiero hacer más deporte, leer, salir a bailar cuando toque… me apetece llenar mi soledad con nuevos hábitos en casa ¡Me apetece bailar desnuda por la casa!”

Su expectativa, en el siguiente plano, es ser cada día más feliz pero no se plantea una meta a largo plazo, quiere ir día a día. Lo que no le preocupa es el trabajo: “Soy muy curranta”, decía.

En último término, Carmen colocaba a la pareja. Sin embargo, ella dejaba claro algo: “¡No quiero pareja, que se entere el mundo! (…) Ahora entiendo que mi madre no quisiera tener una nueva pareja, sola se está bien”, explicaba.

No sabe si cambiará de opinión, pero tiene claro lo que quiere ahora: “No quiero que nadie cargue ahora con mi situación emocional, estoy que a lo mejor me rompo un día, tengo unas criaturas… no lo concibo”.