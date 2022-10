Gema Aldón estalla contra Amor Romeira por sacar a la luz su pasado: "Payasa, yo sé quién es mi padre"

Amor Romeira es una de las mejores amigas de la sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, y ha estado a su lado en su última fiesta de cumpleaños, que tuvo lugar en una conocida discoteca de Madrid, donde la canaria no tuvo problema en atender a las cámaras de Europa Press y volver a pronunciarse sobre Gema Aldón, la hija de Ana María , con la que no tiene una buena relación y con la que ha protagonizado fuertes enfrentamientos en las redes sociales.

La exconcursante de 'Gran Hermano' también ha animado a la hija de Ana María a hablar de su pasado, llegando a mencionar a su padre, del que no se conoce públicamente su identidad: "Me encantaría que ella fuera valiente y hablase de su vida. Ahora que hay un programa que presenta Carlota Corredera que se llama '¿Quién es mi padre?' pues que hable de su padre, que diga quién es y que hable de su familia paterna antes de hablar de Gloria Camila, que no le toca ni la uña del pie".