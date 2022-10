Jorge Javier Vázquez le mostraba una imagen que reflejaba este seguimiento y Kiko Hernández reaccionaba de inmediato: "Te voy a decir una cosa fotografías con mis hijas no, lo he repetido mil veces, se las hacéis a vuestra puñetera madre”.

“Ni una más”, exigía el colaborador, que se mostraba cada vez más indignado: “¡C*** qué manía de fotografiar a menores, parece que estáis enfermos! ¿Os da morbo? ¡Qué asco! ¡Qué sucio! Se me revuelve el estómago”.

Marta López, antes íntima amiga de Kiko Hernández, parecía molesta con el colaborador. Y es que Kiko contó en directo que en los últimos años había tenido dos parejas de las que ella no sabía nada.

Tras ver sus declaraciones, Kiko Hernández se mostraba sorprendido y nos decía que Marta no lo cuenta todo: “Hace tiempo que no comparte nada conmigo ni yo con ella”, decía. Aunque siguen siendo amigos el colaborador explica que ha habido "una ruptura" entre ellos aunque no la considera su enemiga.