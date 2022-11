Kiko Hernández ha terminado por romperse. El colaborador de 'Sálvame' confiesa estar "destrozado" por la polémica con Belén Rodríguez tras confesar que fue ella quien habló de los 100.000 euros que le prestó hace tiempo. Pero hay más y es que, según Kiko Matamoros, Belén Ro habría reclamado el dinero por adelantado a Kiko por "miedo" a no recuperarlo: "Sería la hos*** más gorda que me podría llevar en estos 20 años que llevo trabajando en la tele".

Kiko Matamoros asegura que si Belén Rodríguez pidió a Kiko Hernández el dinero que le había prestado antes del plazo estipulado fue no porque tuviera una necesidad, sino que se inventó una “excusa” porque tenía “miedo” a no recuperarlo.

Ya en plató, el aludido respondía que, de confirmarse, sería “la ho*** más gorda que me podría llevar en estos 20 años que llevo trabajando en la tele”. El colaborador evitaba entrar en detalles porque él no es quien ha empezado con la polémica y dejaba caer: “Es ella la que lo tiene que aclarar, lo que no puede hacer es un polígrafo y luego comerme yo un marrón toda la semana”.