Mª Ángeles reclama a Saray Montoya una deuda de 9.000 euros. Se corresponde con el impago del alquiler además de los suministros y la aludida responde que, aunque haya una deuda, hay un problema que su casera no ha querido resolver.

24 horas después del comienzo de la polémica, Saray ha dejado que ‘Sálvame’ entre en la vivienda para dejar claro que todo está bien y contarnos que la caldera falló, los radiadores expulsaban humo negro y su casera no solucionó el problema

“¿Tú crees que es normal que una casera esté ahí?”, se quejaba Saray y acudía a la puerta donde le decían que había entrado sin permiso: “¿Por qué no me enseñas lo que has hecho, la caseta? ¿Dónde está el termo?”, preguntaba Mª Ángeles y añadía que tiene derecho a entrar en su casa una vez al año.